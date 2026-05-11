Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası U16 ve U18 kategorileri, büyük heyecana sahne oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin 7 farklı şehrinden gelen sporcular, Samandağ'ın güçlü dalgalarında mücadele etti. Şampiyonaya damga vuran Hatay Sörf Merkezi sporcuları toplam 14 madalya kazanırken, U16 ve U18 kategorilerindeki tüm şampiyonlukları elde etti. Organizasyonda başarı gösteren 6 Hataylı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma seçildi.

Final gününde oluşan yüksek dalgaların sporculara zorlu yarış koşulları sunduğu belirtilirken, organizasyon Türkiye sörf tarihinin en dikkat çekici yarışlarından biri olarak değerlendirildi.

Şampiyonada Hataylı sporcular farklı kategorilerde birincilik ve derece elde ederek önemli başarılar kazandı.