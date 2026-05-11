Hatay'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Deneysel Gastronomi Kongresi (EGCON) 2026, 'Hatay Ayağa Kalkıyor' temasıyla akademi, gastronomi ve yerel kültürü bir araya getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Valiliği destekleriyle düzenlenen kongre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Gastronomi Akademisyenleri Derneği iş birliğiyle Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda gerçekleştirildi.

Kongrede katılımcılar, yerel üreticilerle buluşarak geleneksel mutfak uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Hatay'ın gastronomi kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, gastronominin kültürel miras ve yerel kalkınmadaki rolü ele alındı.

Programa katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ve HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gastronominin geleceğe taşınmasında bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.