Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilin motor kısmına girerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi, titizlikle kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA