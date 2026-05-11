Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çorum hayvan pazarında hareketlilik başladı. Çevre illerden de vatandaşların sabahın erken saatlerinde akın ettiği pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çorum'da kurulan hayvan pazarında hayvanlara talepler arttı. Çevre illerden ve ilçelerden kurbanlık bakmak için sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar, bütçelerine en uygun kurbanlığı bulabilmek için besicilerle sıkı pazarlıklara tutuşuyor. Fiyatların geçen seneye göre arttığını belirten hayvan sahipleri, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Hayvan pazarında hayvan satışı yapan Rıfat Girişginoğlu, 'Kurbanlık satışlarında şu anda talepler çok güzel. Ahırda 40 kadar hayvan sattık. Çarşamba günü inşallah Ankara'ya gideceğiz. Orada da zaten müşterilerimiz arıyor. Geçen seneye göre yüzde 70 civarında fiyatlarda bir farklılık var. O da Türkiye genelindeki tüm ekonomi şartlarında var. Canlı kilo olarak dana 400-450 lira, düve 380-400 lira, inek de 350-370 lira arasında değişiyor' dedi.

'Genelde şu an tüccar tüccara satıyor'

Satışların genellikle tüccarlar arasında olduğunu ifade eden Esat Er de, 'Bu sene 700 TL'den kilosunu aldığımız hayvan 600 TL'ye düştüğü için şu an tüccar tüccara satıyor. Ben ondan alıyorum başkasına 5 bin lirayla veriyorum. O başkasına 5 bin lira fazlaya veriyor. Bir şekilde çark dönüyor. Ama şu an kurban yaklaştı. Adam geliyor, bir hayvanı alıyor. Adam bin TL kapora veriyor. Hayvanı alıp gidiyor. Bu bizi sıkıştırıyor' diye konuştu.