Türkiye 3. Lig 4. Grup maçında Polatlı 1926 spor ile Erciyes 38 FK karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Stat: Polatlı İlçe
Hakemler: İbrahim Elmas, Emrah Türkyılmaz, Halil Aslandağ
Polatlı 1926 Spor: Tunahan Dikişci, Uğur Aygören, Osman Torun, Ömer Esenkaya, Berkay Doğan, Tayfun Çulha (Dk.90 Yılmaz Gören), Mücahit Emre Sivri (Dk.77 Buğra Aksoy), Mert Kabasakal, Mert Kurt, Baran Başyiğit, Batuhan Yılmaz (Dk.88 Arda Çelik)
Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Aybar (Dk.46 Ayhan Gürbüz), İsmail Karakaş, Uğur Göktaş (Dk.20 Yaşar Kavas), Berkay Sizer (Dk.74 Taha Özgür), Ahmet Çukadar, Hüseyin Ekici, Oğuzhan Öztürk (Dk.46 Hüseyin Fıstıkcı), İsmet Yazgan (Dk.68 Gürkan Arslan), Enes Erol, Tayyib Kanarya
Goller: Osman Torun (Dk.45), Baran Başyiğit (Dk.84 ve 90+4) (Polatlı 1926 Spor) Enes Erol (Dk.90+2) (Erciyes 38 FK)
Kırmızı kart: Mert Han Kurt Dk.66 (Polatlı 1926 Spor)