Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı, Alagöz, Kuz, Hacı ve Oymayaka köylerini kapsayacak olan verici baz istasyonu talebi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylandı.

Uzun süredir gündemde olan ve bölge halkı tarafından büyük bir ihtiyaç olarak dile getirilen tüm operatörleri kapsayan verici baz istasyonu projesi kapsamında çalışmaların yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Merkez baz istasyonu direği, 80 metre yüksekliğinde olarak Alagöz Köyü Merkez Mahallesi’ne konuşlandırılacak.

Muhtarlardan teşekkür mesajı

Işıklı Köyü Muhtarı Abdulkerim Demircan ve Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel yaptıkları ortak açıklamada, sürece katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandılar:

"Bu önemli hizmetin köylerimize kazandırılmasında emeği geçenlere köylerimiz adına teşekkür ediyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonu ve internet erişiminde yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması hedefleniyor.