İç Anadolu Bölgesi’nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas’ta hububat hasadı başladı.

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas’ta hububat hasadı başladı. 2025 yılının ilk hububat hasadına katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek biçerdöver kullanarak üreticilere emeklerinin karşılığını alacağı bir sezon temennilerinde bulundu. Hasadın ardından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) hibe destekleri ile kurulan seralardan bir tanesini gezen Şimşek serada salatalık hasat etti.

Bu yılın verimli geçeceğini tahmin ettiğini belirten Vali Şimşek, "Akıncılar ilçemizde sezonun ilk hasadını üreticimizle birlikte gerçekleştirmiştik oldu. Öyle anlaşılıyor ki bu yıl güzel bir sezon olacak, verimli bir sezon olacak. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin karşılıklarını alacaklar ve onlar için kazançlı bir sezon olur" diye konuştu.

"Akıncılar ilçemizde 13 sera kuruldu"

Akıncılar ilçesinde proje kapsamında 13 seranı kurulduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başkanlığı tarafından desteklenen örnek bir serayı Akıncılar ilçemizde ziyaret ediyoruz. Çiftçimiz Halit Bey burada 1 dekarlık alanda domates, salatalık üretiyor ve bu şekilde bu proje kapsamında Akıncılar ilçemizde 13 sera kuruldu. Bu ilçemiz gerçekten sebzecilik anlamında çok elverişli bir ilçe. Çünkü burası mikroklima özelliğine sahip bir bölge. İnşallah bu tür çaba ve çalışmalarımızla Akıncılar ilçemizde sebzeciliği daha da geliştireceğiz, Sivas’ta seracılığı daha da yaygınlaştıracağız. Ben bu projenin içerisinde yer alan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Doğu Anadolu Kalkınma İdaremize de desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.