Sivas'ta yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Saka, 9 yıl önce şehit olan oğlu, polis memuru Adnan Saka'nın adını yaşatmak amacıyla evindeki bir odayı kütüphane ve anı odasına dönüştürme kararı aldı. Yaklaşık 14 bin kitabın yer alacağı kütüphane tamamlandığında halkın ücretsiz kullanımına açılacak.

Özalp ilçesi Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Adnan Saka'nın hatırasını yaşatmak isteyen baba İbrahim Saka, yıllardır biriktirdiği kitapları anlamlı projede değerlendirme kararı aldı. İbrahim Saka, kendisinin uzun yıllar boyunca topladığı kitaplar ile şehit oğlu Adnan Saka'nın biriktirdiği kitapların bir araya getirilmesiyle yaklaşık 14 bin kitaplık bir kütüphane oluşturacak. Evde hazırlanan odada sadece kitaplar değil, şehit polis Adnan Saka'ya ait çeşitli hatıra eşyaları da sergilenecek. Halka açık olacak kütüphanede vatandaşlar istedikleri kitabı ücretsiz olarak alıp okuyabilecek, daha sonra geri getirerek yeniden raflara bırakabilecek. Şehit oğlunun adını yaşatmayı amaçlayan İbrahim Saka, insanlara örnek olması amacıyla yaptığını belirterek, 'Türklerden başka bedel ödeyerek vatanını savunan hiçbir millet yoktur. Ben bu durumun kutsallığını bildiğim için bunun yaşamasını istiyorum' dedi.

'Oğlumun adını yaşatmak istiyorum'

İbrahim Saka, '2017 yılında oğlum şehit oldu. Bu ev rahmetli oğlumun evi. Ben oğlumun adını yaşatmak için oğlumla ilgili biriktirdiğim kitaplarla bir müze yapmak istiyorum. Teselliyi bu şekilde buluyorum. Ben bunu insanlara da örnek olsun diye yapmak istedim. Türklerden başka bedel ödeyerek vatanını savunan hiçbir millet yoktur. Ben bu durumun kutsallığını bildiğim için bunun yaşamasını istiyorum. Müzenin merkezi bu ev olacak. Duvarlara benim ve oğlumun sözlerini asacağım. İnsanlarda şehidin kim olduğunu anlayacak. Bu müzede 14 bine yakın kitap olacak ve halka açık olacak. İnsanlar istediği kitabı alıp, okuyup geri getirebilecek' dedi.