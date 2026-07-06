Sivas'ta hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silahlı terör örgütleri kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., daha sonra Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.