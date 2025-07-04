Muharrem ayı dolayısıyla Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programda 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla, vatandaşlara aşure ikram edildi. Taşköprü Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ile kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, "Bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan’a teşekkür ediyorum. Muharrem Ayı’nın maneviyatını ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu anlamlı günü hemşehrilerimizle birlikte idrak etmek bizim için büyük bir mutluluktur" şeklinde konuştu.

Taşköprü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen aşure ikramı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’da, kaselere bizzat kendisi aşure doldurarak vatandaşlara ikram etti.