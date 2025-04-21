Sinop’un Türkeli ilçesinde, sahipli köpeklere yönelik mikroçip uygulaması devam ediyor.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hayvan sağlığı ekipleri, ilçe genelindeki köylerde sahaya çıkarak vatandaşlar tarafından sahiplenilmiş ancak henüz mikroçip takılmamış köpekleri kimliklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde köpeklerin kimliklendirilmesi sağlanırken, kayıt altına alınmaları da güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Yetkililer, mikroçip uygulanmamış ve kimliklendirilmemiş köpek sahibi vatandaşların işlemlerini tamamlamaları için en kısa sürede Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Uygulamanın, hayvan sağlığı, güvenliği ve takibi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.