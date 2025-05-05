SİYAD tarafından Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan robotik kodlama sınıfı’nın açılışı yapıldı.

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD) Gençlik Komisyonu tarafından Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan Şehit Jandarma Er Satılmış Yıldırım Robotik Kodlama Sınıfı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Şehit Jandarma Er Satılmış Yıldırım’ın annesi Feride Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, SİYAD yönetimi ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve SİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çeliker birer konuşma yaptılar.

Konuşmanın ardından Şehit Jandarma Er Satılmış Yıldırım Robotik Kodlama Sınıfı’nın açılışı gerçekleşti.

Açılışın ardından protokol üyeleri, sınıfı gezerek robotik kodlama yöntemiyle yaptıkları çalışmaları yerinde incelediler.