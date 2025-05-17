Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 2023 yılında ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Çocuk Oyunları Şenliği’nin 3.’sü gerçekleşti.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Argın ve öğrencilerinin kurduğu, "Çocukları Koruma ve Destekleme Öğrenci Kulübü" ile birlikte her yıl düzenlenen şenlik, hem dikkat çekti, hem de olumlu dönüşlerle takdir topladı.

Daha önce birçok ilde çeşitli oyun şenlikleri gerçekleştirildi ancak bu şenliğin onlardan bir farkı var. Alışıla gelmiş şenliklerde "çuval yarışı, yağ satarım bal satarım" gibi geleneksel oyunlar yer alıyor.

Bu şenlikte ise geleneksel oyunların yanı sıra daha çok çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ve çocukları eğlendirerek öğretmeye yönlendirecek oyunlar yer alıyor. Bu şenlikte çocuklar, eğitici açık hava oyunları ile karşılaştılar.

Şenlik, Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı’nda yapıldı.