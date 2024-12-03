Türkeli Belediye Esnafspor (Türkeli BES) Kulübü sporcuları, Yunanistan’ın Soroviç kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya başarısı elde ettiler.

Türkeli Belediye Esnafspor (Türkeli BES) Kulübü sporcuları Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak, Güray Karaduman ve S. Çağdaş Canel, 2024 Yılı Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan Veteranlar Balkan Şampiyonası’na Yunanistan’ın Soroviç kentinde katılarak, büyük bir başarıya imza attı.

Balkan Şampiyonası’nda, Deniz Çolak M4 100 kiloda birinci, S. Çağdaş Canel M3 81 kiloda birinci ve Güray Karaduman M4 81 kiloda üçüncü olarak, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandılar. Ayrıca, sporcular open açıkta da mücadele ederek ikincilik ve üçüncülük elde ettiler. Bu sonuçlarla, sporcular toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar.

Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü Başkanı Orhan Köksal, yaptığı açıklamada, kulübün sadece futbolla sınırlı kalmadığını, her alanda sporculara gereken destekleri verdiklerini belirtti. Köksal, "Yunanistan’ın Soroviç kentinde gerçekleşen şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüz sporcularını tebrik ediyorum" dedi.

Bu prestijli organizasyona katılan sporcular, elde ettikleri başarılardan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Sinop ve Türkeli halkına teşekkür ettiklerini ve bu başarıyı onlara armağan ettiklerini ifade ettiler.