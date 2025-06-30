Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’da yaşayan 6 SMA ve DMD hastası çocuk için düzenlendiği etkinlikte ‘Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın bağışladığı gözlük ve fular, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından satın alındı. Bu özel eşyalar, belediyeye ait Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sergilenecek. ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da yaşayan ve sosyal güvenlik şemsiyesi dışında bırakılan SMA ve DMD kas hastası çocuklar yararına Yalım Park’ta örnek bir dayanışma gecesine ev sahipliği yaptı.

SANATÇILARDAN GÜÇLÜ DESTEK

“Bir Nefes Bir Gelecek” isimli etkinlik müzayedeyle başladı. Müzayedeye sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim bağışladıkları özel eşyalarla katıldı. Sabahat Akkiraz şalını, Tolga Çandar imzalı bir CD’sini ve kravatını müzayedeye bağışladı. Şairler Ahmet Telli, Şükrü Erbaş ve Ferruh Tunç özel baskı ve imzalı kitaplarını gönderdi. Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun bir tablosu ile sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun bağışladığı Hayati Misman eserleri de satışa sunuldu.

Türkan Şoray’ın gözlük ve fuları Başkan Uysal tarafından Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sergilenmek üzere 40 bin liraya satın alındı. Müzayede de ayrıca 1900’lü yıllardan kalma bir gramafon 22 bin liradan alıcı buldu. Müzayede de, nostaljik mobilyalar, şömine saati, ibrik, semaver, tesbih, rahle, otantik süs eşyaları, dönem plakları, tablolar, hat sanatı eserler de dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Müzayededen 297 bin lira gelir elde edildi.

“ONLAR ÜLKEMİZİN UMUDU”

Gecede çocukların Türkiye’nin geleceği olduğuna ve SMA’lı hasta yakınlarının yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Uysal şöyle konuştu:

“Arzu ediyoruz ki Türkiye'mizin geleceğinde hiçbir çocuğumuz tedavisiz kalmaz. Hiçbir çocuğumuz eğitimsiz kalmaz. Hiçbir ailemiz yalnız kalmaz. Bu çabaya destek veren bütün sanatçılarımıza, bütün katılımcılara, komşularımıza, eşyalarını bağışlayan bütün herkese başta Türkan Şoray ve Sabahat Akkiraz hanımefendi olmak üzere bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkenin bütün çocukları hepimizin çocuklarıdır. Onlar ülkemizin umududur.”

ALTI ÇOCUK BİR GELECEK

“Bir Nefes, Bir Gelecek” etkinliği, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan SMA ve DMD hastası altı çocuğun tedavisine destek olmak amacıyla düzenlendi. Henüz 6 aylık olan Atlas Ege Sevinç’e, yalnızca 9 günlükken SMA Tip-1 teşhisi kondu. 12 yaşındaki Ege Maltepe, “Yürüyebilseydim, bisiklet sürmek isterdim” diyor; o, 8 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. 9 yaşındaki Kerem Yapıcı’nın da tek umudu, yalnızca yurtdışında mümkün olan gen tedavisi.

DMD hastası 6 yaşındaki Kuzey Talipoğlu, 1 yaşında hastalıkla tanıştı. Kevkir ailesinin 4 yaşındaki ikizlerinden Taha Miraç da DMD ile mücadele ediyor. Hazar Aşur’un ise hastalığı, daha konuşamadan, yürüyemeden, topuk kanı testiyle ortaya çıktı.

Etkinlikte çocukların aileleri bireysel bağış stantları açarak kampanyalarını sürdürdü. Atlas Ege’nin annesi Meltem Gülcan Sevinç, “SMA ve DMD çaresiz hastalıklar değil. Çare insanlarımız. Az çok demeden, imkanları dahilinde desteklerini bekliyoruz” derken; Kuzey’in babası İlyas Talipoğlu ise “Yaklaşık 3 milyon dolarlık bir ilaca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tek başımıza mümkün değil. Tüm Türkiye’nin desteğiyle ilaca ulaşmayı umut ediyoruz” sözleriyle çağrıda bulundu.

Etkinlik Vo Sahne konseriyle sona erdi.