Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli mobil şebeke çözümleri üreten ULAK Haberleşme ile başlattığı 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ekosistemi geliştirme projesini Barcelona’daki GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu.

Telekomünikasyon sektöründe standart şebeke açık arayüzlerini API (Uygulama Programlama Arayüzü) tanımlayan ve geliştiren Linux Foundation tarafından GSMA iş birliği ile geliştirilen açık kaynaklı CAMARA projesini destekleyen Türk Telekom, 5G alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Türk Telekom, 5G’nin sağladığı kabiliyetlerin daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan yenilikçi API projesini, Argela ve ULAK Haberleşme iş birliği ile destekliyor. Şebeke ağı yeteneklerini API’ler aracılığıyla ortaya çıkararak operatörler ve ülkeler arasında fayda sağlayan örnek proje, GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi tarafından destekleniyor. Geliştiricilere ve üçüncü parti firmalara mobil şebeke operatörleri ile daha hızlı ve uyumlu çalışma ortamı sunan platform, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, GSMA Network Başkanı Mats Granryd ve GSMA Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Başkanı Jawad Abbassi’nin katılımıyla resmi olarak duyuruldu.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Güçlü fiber altyapımız, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimiz ile Türkiye’nin ve bölge coğrafyanın teknoloji taşıyıcısı olma rolünü üstleniyoruz. Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Teknoloji üretme ve ihraç etme vizyonu ile hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü bir Uygulama Programlama API ekosistemi, 5G çağında birçok yenilikçi çözümün temeli olacak uygulama-ağ entegrasyonunu kolaylaştırıyor. 5G alanında yenilikçi bir çözüm olan bu platform işletmelerin hızla değişen ihtiyaçlarının, 5G’nin getirdiği özellikler sayesinde etkin bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen API ekosistemi geliştirme projemiz ile bölge coğrafyada İHA (İnsansız Hava Aracı), yayıncılık, akıllı üretim, otomotiv sektörü ve diğer işletmeler için uygulama bazlı yeni nesil servisleri sunan öncü operatör olmayı hedefliyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde yerliliğin bizim için önemli olduğunu çok kez vurguladık. 5G alanında öncü çalışmalar yaparken, teknoloji geliştirme vizyonumuzu yansıttığımız işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Güçlü altyapımız ve uzman mühendislerimizle, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye için bayrak taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GSMA Network Başkanı Henry Calvert, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türk Telekom’un, Argela ve ULAK İletişim ile iş birliği içinde yürüttüğü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu girişim, yalnızca Türkiye’de değil, tüm bölge genelinde dijital dönüşümün ilerlemesine katkı sağlayacaktır. GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi, Açık API’ler aracılığıyla mobil ağların kabiliyetlerinin tamamını açığa çıkarma potansiyeline sahiptir ve tüketiciler, işletmeler ve toplum için yeni dijital hizmetler ve uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bunun başarılı olması ve küresel ölçekte geçerli olması için, mobil ekosistemin geliştiricilerin her pazarda ağlara evrensel erişim sağlamasına olanak tanıyacak ortak bir yaklaşımda birleşmesi gerekmektedir. Türk Telekom’un bu alandaki yenilikçi çalışmalarını takdir ediyoruz."

5G yetenekleri daha etkin kullanılacak

5G’nin önemli kabiliyetlerinden olan şebeke verilerinin üçüncü parti uygulama sahiplerine standart arayüzlerle kullandırmayı sağlayan Network API çözümü için Argela ile Open Gateway şebeke fonksiyonu geliştiren Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 3GPP uyumlu çekirdek şebeke bağlantılarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayan NEF (Network Exposure Fuction) fonksiyonunu entegre etmeyi hedefliyor. Bu sayede 5G kullanım senaryolarını yaygınlaştıracak ve küresel çapta kullanılabilecek bir çözümün Türk Telekom ekosistemi çatısı altında geliştirilmesi amaçlanıyor. CAMARA projesi ile GSMA’in Açık Ağ Geçidi girişimi arasında, operatör ağ yeteneklerini üçüncü parti uygulamalara sunmak amacıyla birleşik platform çözümü tanımlayan yakın iş birliği kuruldu.