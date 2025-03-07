Bolu’da 58 yaşındaki Sevgi Anaçoğlu, yıllardır işlettiği kahvehanede çay satarak geçimini sağlıyor. Emekleriyle bugünlere geldiğini ifade eden Anaçoğlu, "Gençler hazır para yemek istiyor. Biz görmedik, çocuklarımız görsün dedik ama en büyük hatayı yaptık. Çocuğu küçük yaşta çalıştıracaksın ki paranın değerini bilsin" dedi.

Bolu’da yaşayan 2 çocuk annesi Sevgi Anaçoğlu (58), yıllardır İhsaniye Mahallesi’nde bulunan kahvehanede 8 yıldır demlediği çayı, esnafa ve vatandaşa satarak geçimini sağlıyor. Mahallede herkes tarafından sevilen Sevgi Anaçoğlu, okuldaki öğrencilere ise karşılıksız yardımda bulunarak yiyecek-içecek veriyor. Emekleriyle yıllardır çalıştığını ve bugünlere geldiğini söyleyen Anaçoğlu, 2 çocuğunu da okutarak meslek sahibi yaptığını belirtti.

"Çay demliyor, tost yapıyorum"

Sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulduğunu söyleyen Sevgi Anaçoğlu, "Buraya sekiz senedir emek veriyorum. Ondan önce 17 sene boyunca gelinlik dükkanı işlettim. Şimdi çay demliyor, tost yapıyorum, bu şekilde hizmet ediyorum. Gelen geçen çay içer. Pazartesi günleri pazarda satış olur. Öğrencilerimiz vardır, onlara tost yapar, meyve suyu veririz. Yani hizmet ettiğim alan bunlar. Bir günümüz bazen çok yoğun ve hareketli geçiyor, bazen ise oturuyoruz. Ramazan dolayısıyla şu an durgun bir dönemdeyiz. Sabah 07.30’da dükkanı açıyorum, akşam ise Ramazan olmadığında 20.00’ye kadar açık tutuyorum. Şu an ise 18.30’da kapatıyorum" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarına daha çok önem veriyorum"

Sokak hayvanlarına önem verdiğini dile getiren Anaçoğlu, "İki çocuk büyüttüm. Biri evlendi, diğeri iş sahibi oldu, ona da arkadan destek veriyorum. Ama ben sokak hayvanlarına daha çok önem veriyorum. Sokak hayvanlarına ev tuttum. Mamalarıyla ilgileniyorum, onlara hizmet ediyorum. Şu an 6 köpeğe ve 20’den fazla kediye bakıyorum. Evlatlarımı büyüttüm, şimdi ise hayvanlara emek veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahallenin bütün çocukları beni bilir"

Okulda bulunan öğrencilere yardımcı olan Anaçoğlu, "Yakınımızda bir okul var. Parası olmayan öğrencilerimizden yardımcı oluyorum, onlardan para almıyorum. Şu an gerçekten çocukların durumu kötü. Canı bir şey isteyen ancak alamayan çocuklara takviye yaparız. Mahallenin bütün çocukları beni bilir. Pazartesi günleri sabah dükkana geliyorum, saat 22.00’de ya da 23.00’te çıktığım oluyor. Bir erkek çay dağıtıyor, biz de dağıtıyoruz. Fark eden bir şey yok, demliyoruz, dolduruyoruz emek bu. Ban, ’Hiç evde oturdun mu teyze?’ desen, ben hiç evde oturmadım. Emek verdiysem, yedim" dedi.

"Gençler hazır para yemek istiyor"

Gençlerin çalışmadığını ve paranın değerini anlamadıklarını belirten Sevgi Anaçoğlu, "Şimdiki gençlik, hazır para olsun, oturduğu yerden para kazanayım istiyor. Biz çırak alıyoruz, telefon elinde oturuyor. Şimdi artık çırak da almıyoruz. Gençler hazır para yemek istiyor. Biz görmedik, çocuklarımız görsün dedik; en büyük hatayı yaptık. Çocuğu küçük yaşta çalıştıracaksın ki paranın değerini bilsin. Bana kızan çok olacak, ama kızsınlar, umurumda değil" dedi.