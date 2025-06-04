Çevreci ve sürdürülebilir ilkelerle geliştirilen teknolojileri hayata geçiren Türk Telekom, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Elektrikli Araç Şarj Ağının yanı sıra akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı ürün ve hizmetlerle yerel yönetimlerin dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Geliştirdiği teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda hayata geçiren Türk Telekom, Türkiye’nin farklı noktalarında çalışmalarının devam ettiği Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine öncülük ediyor.

"Geleceği sürdürülebilir teknolojilerle inşa ediyoruz"

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, "Şirket olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlarken bu teknolojileri geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ediyor, iklim değişikliği ile mücadelede inovasyon, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi başlıklara odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu yaparken veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ediyoruz. 2011 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yaparken bu yıl 15’incisi düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni’nde global A Listesi’nde yer alarak ödüle ulaştık. Sürdürülebilirliğin çevresel alanında en prestijli derecelendirme programlarından CDP’de A Listesi’nde yer almamız, Türk Telekom’un çevresel performansının gücünü ve karbon yönetimi stratejilerinin etkinliğini teyit etti. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır’a ulaşmayı hedefliyoruz. Türk Telekom olarak tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için öncü rol üstleniyor, teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Türk Telekom’dan Türkiye’nin dijitalleşmesinde çevreci adımlar

Yapılan açıklamaya göre, ulaşımdan sağlığa, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda çevre dostu çözümler sunan Türk Telekom, 15 şehirde yürüttüğü akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı aydınlatma projeleri ve akıllı kavşak çözümleriyle farklı alanlarda da sürdürülebilir ve çevreci projeler geliştiriyor. Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, GES yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. 2024 yılı toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65’ine tekabül eden 405,8 MWe GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarını bitiren şirket, üç aşamalı bu yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projesinin kurulum çalışmalarına başladı. Bu yıl sonuna kadar tamamlaması planlanan proje, 96 MWe’lik enerji üretimiyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olacak.

Türk Telekom Gönüllülerinden "Çevremiz için Değer" proje

Çevre dostu teknolojilerin yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmayı da önemseyen Türk Telekom, gönüllüleriyle bu yıl da çevre için sahadaydı. Şirket çalışanlarından oluşan Türk Telekom Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında her yıl düzenlenen çevre temizliği ve atık toplama etkinliğini bu sene de gerçekleştirdi. Gönüllülerin "Çevremiz için Değer" diyerek hayata geçirdiği proje 11 şehirde eş zamanlı olarak yapıldı. Farkındalık oluşturulması için düzenlenen etkinlikte şirket çalışanları ve aileleri yer aldı.