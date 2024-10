Türk Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Halil Vural , " Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği " tasarısına tepki göstererek bu yönetmelik mağduriyetleri katlanarak artıracak dedi.

Türk Sağlık-Sen Mersin İl başkanı Halil Vural '' Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği '' Tasarısına karşı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Değerli Basın Mensupları;

Aile hekimliğinin uygulanmaya başlandığı günden itibaren sorunların çözülmesi adına yoğun bir mücadele veriyoruz.

Cumartesi nöbetleri konusunda gösterdiğimiz kararlı duruş ile meselenin nasıl çözüldüğüne tüm aile hekimliği çalışanları şahittir.

Yapılan kesintileri açtığımız davalarla iptal ettirdik. Başvurularımız ile bazı sorunları ortadan kaldırdık. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ne zaman destek istedilerse verdik, her zaman yanlarında olduk.

Özellikle destek ödemelerinin azlığı, cari giderlerin yetersizliği ve çalışanların hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen maruz kaldıkları durumlar ve yaşadıkları kayıpları önleme adına da yoğun bir mücadele yürütüyoruz.

Türk Sağlık-Sen olarak biz aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın mevcut sorunlarının çözülmesini beklerken yeni bir yönetmelik taslağı sahada konuşulmakta ve mağduriyetlerin katlanarak artacağı bu taslaktan kamuoyuna yansıyanlarda görülmektedir.

Bunu kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir.

Bir kez daha uyarıyor ve dikkat çekiyoruz;

Sosyal taraflarla görüşülmeyen, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görüşüne başvurulmadan, çalışma hayatındaki sıkıntıları dikkate almadan hazırlanacak her yeni düzenleme sorunlar yumağına büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız sorunlarının çözülmesini beklemekte, mali ve özlük haklarında iyileştirmeler talep etmektedirler.

Sahanın beklentilerinin aksine yapılacak her düzenlemenin karşısında olduğumuzu ve tüm platformlarda bu düzenlemelere karşı bir mücadele ortaya koyacağımızı ifade ediyoruz.

Bu kapsamda sosyal taraflardan meselesi çalışan olan her sivil toplum örgütünün çalışmalarını ve etkinliklerini dün olduğu gibi bugünde destekliyoruz.

Meseleye çözüm üretmek adına atılan her adımın ve ortaya konulan her haklı tepkinin yanındayız.

Bunun içinde referansımız dün yaptıklarımızdadır. Yaptıklarımız aynı zamanda yapacaklarımızın teminatıdır.

Cumartesi nöbetleri için 12 Aralık 2014 tarihinde iş bırakma ve 13 Aralık 2014 tarihinde 5 Bin Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanının Ankara'da gerçekleştirilen AHEF mitingine destek vermiştik.

8 Şubat 2020’de Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirilen “Sağlıkta Şiddete ve Hak Kayıplarına Hayır” demek için bir araya gelindiği AHEF mitingine de en büyük desteği yine biz verdik.

19 Ekim tarihinde Ankara’da Aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın seslerini duyurmalarını değerli buluyor, desteklediğimizi ve onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Biz çalışanın meselesi adına gayret yürütülen her platformda varız. Çalışan neredeyse oradayız.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını haklı tepkilerini desteklediğimiz gibi Genel Merkezimiz Sayın Bakan ve bakanlık yetkilileri ile yapacağı görüşmede bu meseleyi bir daha dile getirerek çözüm talep edecektir.

Mücadelemiz sorunların çözülmesi, çalışanların mağdur edilmemesi ve yeni kazanımlar elde etmek adınadır.

Günün heyecanına kapılmadan ilmek ilmek işleyerek yaptığımız mücadelemize tüm çalışanlardan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızdan destek bekliyoruz.