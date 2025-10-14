Bodrum Belediyesi Türk Mûsikîsi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Musiki Sanatına dair nitelikli bilgiler edinmek ve icracılık konusunda tecrübe kazanmak isteyen sanatseverleri 25 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak tanışma toplantısına davet ediyor.

1993 yılında Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu; 2002 yılından beri Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel yönetiminde, Türk musiki sanatını klasik icra anlayışını geleneksel meşk usulüne bağlı olarak sürdürüyor.

Topluluk, 30 yılı aşan sanat yolculuğunda verdiği konserlerle musiki repertuvarında yer alan birbirinden değerli eserlerden örnekleri sanatseverler ile buluşturuyor; ses ve saz sanatkarlarını, musiki ustaları ve bestekarları Bodrum’da ağırlamış olmanın gururunu yaşıyor.

Kültürü nesilden nesile aktarabilme gayreti içindeki koro, halka açık söyleşi ve müzik atölyeleri düzenleyerek Bodrum kültür ve sanat hayatına katkıda bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu topluluğa katılmak isteyen sanatseverleri, 25 Ekim 2025 Cumartesi, saat 19.30’da Bodrum Eski Otogar’da yer alan çalışma salonundaki buluşmaya davet ediyor.