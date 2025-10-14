Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler için Çanakkale ve Bursa illerine yönelik gezi düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen gezinin ilk durağında şehit aileleri ve gaziler Bursa’yı gezdi. Bursa’da Çamlıkazık Köyü sonrası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, Emin Sultan Camii, Bursa Kent Müzesi ile Tophane’yi de ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale’de ise şehitlikleri ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezerek kahraman ecdadın orada yazdığı destansı zaferi yeniden yaşadı, ziyaret ettikleri şehitliklerde dualar etti.

Şehit aileleri ve gazilerle birlikte düzenlenen geziye eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bu imkanı sağlayan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar’a teşekkür etti.