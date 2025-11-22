Türk Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Kongresi Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde yapıldı.

Kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Ahmet Bürhan ve yönetim kurulu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Türk Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan, "Sendika olarak birinci ilkemiz, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız şiarıyla faaliyet gösteriyoruz. Ekmek kavgamızın önüne Türkiye sevdamızı koyan, milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutan bir sendikayız" dedi.

Kongreye MHP İl Başkanı Miktat Arslan, Türk Haber İş Diyarbakır Şube Başkanı Hakan Vural, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Reşit Can, Yedi Hilal Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Muharrem Akkum, Türk Büro Sen Şube Başkanı Mehmet Süer, Türk Tarım Orman Sen İl Temsilcisi Yusuf Özkan ve Türk Ulaşım Sen İl Temsilcisi Zülfü Boztay ile sendika üyeleri katıldı.