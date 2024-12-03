Ankara’dan Turistik Tuz Ekspresi ile Çankırı’ya gelen engelli vatandaşlar, şehre hayran kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliği, Çankırı Valiliği koordinesinde "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" gerçekleştirilen program çerçevesinde engelli bireyler, Turistik Tuz Ekspresi yolculuğuna çıktı. Ankara Garı’ndan hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yoluculuğun ardından Çankırı Garı’na geldi. Çankırı Yaran Ekibi, geleneksel oyunlarla trenden inen engelli vatandaşları karşıladı. Yaran oyunları, engelli bireylerin ve ailelerinin büyük beğenisini topladı. Gardaki programın ardından katılımcılar, ’Yer Altı Tuz Şehri’ olarak adlandırılan tuz mağarasını ve Çankırı Müzesi gibi kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen engelli bireyler Çankırı’ya hayran kaldıklarını söyledi.

“Yolculuk çok güzel geçti”

Tren yolculuğunu çok beğendiğini ifade eden Doğan Yurt, "Ankara’da trene binmeden önce çok güzel program düzenlendi. Bakanlarımı ve çoğu bürokratlarımızda oradaydı. Yolculuk çok güzel geçti. Çok güzel ve nostaljikti" dedi.

“Böyle anlamlı bir günde buraya gelmemize vesile olan herkese teşekkürler”

Anlamlı günde bu etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Bilgic ise, "Bu tür etkinliklerin olması çok güzel bir şey. İlk defa Çankırı’ya geldim. Çok mutluyum. Böyle anlamlı bir günde buraya gelmemize vesile olan herkese teşekkürler” diye konuştu.

“Çok güzel bir deneyimdi”

Tuz mağarasını gezdiğini söyleyen Abdurrahman Durdu da, "Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Tren yolculuğu da gayet rahattı. Tuz mağarasını gezdim. Burada tuzu inceleme şansım oldu. Bu mağaranın da güzel faydaları olduğuna inanıyorum. Çok güzel bir deneyimdi” şeklinde konuştu.