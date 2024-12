Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, meclis toplantısında 2 adet yeni spor tesisinin Alanya’ya kazandırılacağını müjdeledi. Meclis kürsüsünde konuşan engelli birey annesi Saliha Marangoz, Mola Evi projesi için Başkan Özçelik’e teşekkür etti.

Alanya Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Yeni bir hizmet binası yapalım fikrinden sonra yaklaşık 7 yıl süren bir inşaat süreci var ve sonuna doğru geliyoruz. Her hafta uğramaya çalışarak, binanın bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyorum. 31 Aralık 2024 itibariyle 102 milyon TL müteahhit tarafından hakkediş verilmiş, 102 milyon TL’nin karşılığında Alanya Belediyesi 24 Milyon TL ödemiş. Ben ve ekibim 78 milyon TL borç devraldık. Bizim yönetimimizde, 1 Nisan’dan birkaç gün öncesine kadar gelen hakkedişler 57 milyon liraydı. Müteahhit firmaya ödediğimiz rakam toplam 119 milyon TL. 78 milyon TL borcun 60 milyon lirasını yeni yönetim ödedi. An itibariyle borcumuz 10 milyon TL kaldı ama tabi yeni hakkedişler gelecektir. Bunların da 50 milyon TL’nin üzerinde olacağı beklenmektedir. Şu an kalan 10 milyon 63 bin 668 Lira 29 kuruştur. İçeride faaliyetler devam etmekte olup, eğer müteahhit verdiği termine uyacak olursa Aralık ayı içerisinde biz buradan bölüm bölüm birimlerimizi oraya aktaracağız. Bir aksilik olmaz ve gecikme yaşanmaz ise Ocak ayı meclisimizi orada yapacağız” dedi.

İskele çay bahçesi günlük 3 bine yakın misafir ağırlıyor

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen İskele Çay Bahçesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özçelik, “Seçim sürecinde, vatandaşlarımızı Alanya’nın imkanlarından faydalandırıp, ekonomik kaygı düşünmeden gidebileceği yerler yapacağız demiştik. Bu yerlerden birisi olan Çay Bahçesi’ni hizmete açtık. Kış günü 1300 fiş ortalaması ile gidiyoruz. Bu şu demektir. Herkes bir fiş aldıysa 1300 kişi demektir ama bu aileleriyle yaklaşık 3 bin kişinin o mekândan faydalandığı anlamına gelir. Pazar gün ki ciromuz 220 bin TL. Bu, ekibimin ve şahsen benim planlarımızın üzerinde bir gelişme oldu. Yan taraftaki yeri de hızlandırıyoruz. Burada para çok önemli değil ama 1300 kişiyi paraya böldüğümüzde rakamların ne kadar uygun olduğunu hepimiz görebiliriz. Hedefimiz dar gelirli vatandaşlarımızı yararlandırabilmekti ve insanları sosyalleştirmekti. Gördük ki bunu başarıyoruz. Kış dönemine girdiğimiz şu günlerde, şehir merkezini biraz kalabalıklaştırdık ve etraftaki esnafa da faydası olmaya başladı” diye konuştu.

“İhale geçen yılın altında fiyatlara veriyoruz’’

İskele Çay Bahçesi’nin 26 milyon TL’ye mal olduğunu belirten Başkan Özçelik, “6 milyon lira civarında da hali hazırda borcumuz var. Yaptığımızın ve yaptırdığımızın parasını günü gününe ödüyoruz. Bundan sonra da Alanya Belediyesi bir şey yaptığında bize fiyat verenler, ihaleye girenler, parasını gününde alacağını bildiği için fiyatları ona göre veriyorlar. Bu ihale dahil olmak üzere hiçbir ihalemizi geçen yıl ki fiyatın üzerinde vermedik. Yüzde 60 enflasyonun olduğu bir yerde Alanya Belediyesi geçen yılla aynı içerikli ihaleleri, geçen yılın altında fiyatlarla ihale ediyor” dedi.

“Tüm Türkiye’ye adımızı duyurduk’’

Kasım Ayı’nın ilk üç gününde gerçekleştirilen Tropikal Meyve Festivali ile ilgili de konuşan Başkan Özçelik, “Alanya’mız tarım ve turizmle gelirinin büyük kısmını elde etmektedir. Bu dönem içerisinde Tropikal Meyve Festivali’mizi başarılı bir şekilde yaptık ve tüm Türkiye’ye adımızı duyurduk. Hedefimiz 3-5 avokado, mango satılması değil, bu ürünlerin Alanya’da üretildiği ve internet üzerinden herkesin satın alabileceğini göstermekti. Bu amacımıza da hızlıca ulaşıyoruz” şeklinde konuştu

.

“Alanya Belediyesi tarihinde ilk kez pazarlama çalışması yapıyor’’

Tarımın ardından turizmle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Özçelik, “Turizm adına da geldiğimiz günden beri yurt dışı ziyaretleri yapıyoruz, kardeş şehirlere gidiyoruz. TUİ, Corendon, Corel gibi firmaları ziyaret ettik. Bu firmaların sahipleri ve CEO’ları ile görüştük. Alanya’mızın geleceği hakkında neler yapmayı planladığımızı bilgilendirdik ve çok olumlu dönüşler aldık. İngiltere’de Turizm Fuarı’na katıldık. Burada biz Amerika’yı yeniden keşfetmedik ama şimdiye kadar hiç yapılmamış marketing çalışmasına katıldık. Alanya Belediyesi, Alanya tarihinde ilk kez organik olarak bilfiil pazarlama çalışmalarına katılıyor. ALTAV, Belediyemiz adına bu faaliyetleri yönetiyor. JetTo firması ile bir pazarlama anlaşması yaptık. TUİ Polonya ile de anlaşmamızı tamamladık, imza aşamasına geldik. İngiltere’de JetTo, CORAL, TUİ, ETS gibi büyük turizm acentelerini ziyaret ettik. Ayrıca Büyükelçimizi de ziyaret ettik. Alanya heyeti olarak, Alanya’mız hakkında neler yapabileceğimiz hakkında kendisinden destek ve bilgi aldık" dedi.

Başkan Özçelik’ten 2 yeni spor tesisi müjdesi

Alanya’ya 2 yeni spor tesisi müjdesi veren Başkan Özçelik, “Alanya’mızı spor kenti haline getirmek istiyoruz. Mersin’den Antalya’ya kadar tek örneği olan spor tesisi projemizi tamamladık. Arkadaşlarımız ilgili resmi kurumlara müracaatlarına ve görüşmelerine başladılar. Okurcalar’da atletizm, yüzme, güreş ve tekvando gibi kapalı spor etkinliklerinin antrenmanlarının yapılacağı 46 dönüm bir alana uluslararası normlarda spor tesisi projemizi tamamladık. Resmi işleri bitince harekete geçeğiz. Milli Egemenlik Stadı’nı da tamamen yeniden planlıyoruz. O bölgede de hem futbol hem atletizm olacak. Ayrıca 4 tenis sahası sayısını 5’e çıkarıyoruz ve bu sayede uluslararası spor organizasyonlarına katılabiliyoruz. Resmi kurum ile yazışma aşmasına geldik. O bölgenin alt tarafındaki sahil kısmına çoklu plaj sporları, voleybol, futbol, hentbol sporlarını yapılacağı sahalar ve tribünler için hazırlıklar yapıldı. Tribünlerin ihalesinin yapılması aşamasındayız. O bölgede kullanmak üzere voleybol ve triatlon federasyonları ile neler yapabileceğimiz üzerine Alanya tarihinde ilk defa 4 yıllık bir protokol imzalıyoruz. 2026 yılında o bölgede de bir dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Triatlonumuzun 33’üncüsünü yaptık, seneye 34’ü bitirdikten sonra 35’incide de dünya ya da Avrupa Şampiyonasını Alanya’da yapmak için görüşmelerimizi bitirmek üzereyiz” dedi.

Alanya Belediyesi zabıta alımı yapacak

Alanya Belediyesi’ne zabıta personeli alımı yapılacağını belirten Başkan Özçelik, “Alanya’daki denetim ve kontrolleri daha sık ve daha kaliteli yapabilmek adına Bakanlığımıza müracaat ettik ve 10 zabıta personeli alabilme hakkı verildi. Bu arkadaşlarımız memur olarak alınacaklar. 30 yaşın altıda olmaları, KPSS’de 60 puan almaları, boy ve kilolarının tutması ve atletik parkurda belirlenen zamanları tamamlayabilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Partilerin Grup Sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Alanya Belediyesi’nin 2023 yılı Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu, kanunlar uyarınca belediye meclisinin bilgilisine sunuldu. Belediye Mali Hizmetler Müdürü İsmail Hilmi Yetkin raporla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Büyükhasbahçe Mahallesi’ndeki parkın adı Tavşandamı olarak değiştirildi

Gündem dışı önerilerde ise CHP’li Meclis Üyeleri, bir önerge sundu. Önergede, Büyükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan, Tavşandamı olarak bilinen ve bu isimle anılan alana Devlet Bahçeli Yaşam Alanı adı verildiği ancak kentteki meydan ve caddelere toplumun tüm kesimlerinin benimseyeceği bir isim verilmesi gerektiği ve halk arasında bilinen adıyla parkın adının Tavşandamı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Gündem dışı madde oy çokluğu ile kabul edildi ve parkın adı Tavşandamı olarak değiştirildi.

Kadın meclis üyelerinden anlamlı konuşma

Meclis’in dilek ve temenniler bölümünde ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği gün dolayısıyla kadın meclis üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz ve İrem Yunusoğlu mecliste konuşma gerçekleştirdi. Kadın meclis üyeleri bu anlamlı günleri kutlarken, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmelerde bulundu.

Engelli annesi Saliha Marangoz’dan mola evi teşekkürü

Çalışmaları son aşamaya gelen ve önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak olan Alanya Belediyesi Mola Evi projesi ile ilgili engelli annesi Saliha Marangoz bir konuşma yaptı. Seçimden önce Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile konu hakkında görüştüklerini belirten Marangoz, “O zaman bize sözünü vermişti. Şimdi yerine getirdiği için çok teşekkür ederim. Bizim çocuklarımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Benim evladım 37 yaşında ve bir yere bırakamıyorum. Hep yanımda kalıyor. Ben ve benim gibi arkadaşlarım var. Onun için böyle bir mola evinin bize yapılması, bizim için çok güzel bir çalışma olacaktır. Biz anneler olarak buna çok sevindik. Bir arkadaşım vefat etti. Eşi hastaneye düştü ve kız çocuğu babasına bakmak zorunda kaldı. Öyle olunca engelli abisini eve kapattı. Hiçbir arkadaşı akrabası yardımcı olmadı ve buna çok üzüldüm. O çocuk tam 40 gün evde yalnız kaldı ama böyle bir mola evimiz olsa o çocuğumuza orada bakılırdı. Belediyemizin bu çalışmasına çok sevindik ve bize yardımcı olacaklarını biliyordum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Özçelik ise Saliha Marangoz’a teşekkür ederek, “Bir sözümüzü daha yerine getirmek üzereyiz. Bu sözümüzü yerine getirdikten sonraki aşamada kapasiteyi büyütmek ve daha çok ailenin buradan yararlanabilmesi adına daha büyük bir çalışma ile daha büyük bir mola evi yapacağız. Kendi siyasi hayatım ne kadar sürecek bilmiyorum ama bunu siyaseten asla kullanmayacağım. Bunun sözünü de buradan veriyorum” dedi.

“Galip dere halk plajı projesi mayıs ayında vatandaşların kullanıma açılacak’’

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Peyzaj Mimarı Yakup Özcan ise Belediye binası arkasındaki Galip Dere Engelsiz Halk Plajı Projesi hakkında bir sunum yaptı. Özcan, “Öncelikle Sosyal Hizmetler Birimimizden aldığımız veriler doğrultusunda engelli bireylerimizin gruplandırmalarını gerçekleştirdik. Belediyemize kayıtlı 1850 vatandaşımız engelli durumdadır. Biz de bu konuda Galip Dere Plajı’nda bir proje hazırladık. Toplam alanımız 6 bin metrekare ve bu alan içerisinde bin 700 metrekare kullanım alanımız mevcut. Bu alanda depo, duş ve soyunma bölümleri, büfe, gölgelikler, şezlonglar, plaj voleybol alanı ve engellilere yönelik plaj voleybolu sahası, engellilere yönelik plaj ve halk plajımız bulunacak. Bu rezerv alanımız 150 metrekare ve 20 tane engelli bireylere yönelik şezlong var. İleride kapasite artışı olması durumunda bu da projemizde mümkündür. Ayrıca 375 vatandaşımız da halk plajı olarak burayı kullanabilecek. 16 kişi aynı anda plaj duşlarımızdan faydalanabilecek. Çocuklarımız için de onların oyun oynayacağı özel alanlar hazırlandı” dedi. Başkan Özçelik, “Mart ayı başında bu projemizi başlatıp, mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projelendirme işimiz bitti” diye konuştu. Meclis Toplantısının son bölümünde ise, Engelsiz Sanat Atölyesi üyeleri kendi hazırladıkları su kabağı ve avize tasarımı hediyeleri, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve meclis üyelerine hediye etti. Başkan Özçelik, engelli bireylere emekleri için teşekkür etti ve bu anlamlı hediyeleri yeni hizmet binasında sergileyeceğini söyledi. 2025 yılının ilk Meclis Toplantısının ise 7 Ocak’ta yapılacağı belirtildi.