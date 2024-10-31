Turhal Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği banklarla yüzde 75 tasarruf sağlayarak 1 milyon 200 bin TL’lik maliyeti 300 bin TL’ye düşürdü.

Turhal Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç duyulan park, bahçe, cami ve cem evi önlerinde kullanılan bankları kendi tesislerinde üreterek belediye bütçesinde yüzde 75 tasarruf sağlıyor. Belediye Makine İkmal Birimi’ndeki kaynak atölyesini ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, bank üretim sürecini yerinde inceledi. Başkan Ural, belediye personeli ile yapılan bu yerli üretim sayesinde 1 milyon 200 bin TL maliyetin 300 bin TL’ye düşürüldüğünü ve önemli bir bütçe avantajı sağlandığını belirtti. İlk etapta 200 bank üretimi planlanırken, şu ana kadar 40 tanesinin montajı tamamlandı. Gelen talepler doğrultusunda üretime devam edilerek, şehrin ihtiyacına hızlıca cevap verilmesi hedefleniyor.