Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Turgutlu’yu ziyaret ederek bölgenin turizm potansiyelini ve belediyeye ait spor ile eğitim tesislerindeki faaliyetleri yerinde inceledi.

Komisyon üyeleri, inceleme programı kapsamında, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret ederek ilçenin sahip olduğu kültürel, tarihi ve turistik değerler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyarete, Komisyon Başkanları Lütfi Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları, komisyon üyeleri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Komisyon heyeti, inceleme gezisi çerçevesinde Turgutlu’nun önemli simgelerinden Eski Belediye Binası, Bankalar Binası ve Kent Müzesi’ni ziyaret ederek, ilçenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programında ayrıca, Asartepe ve Kısmalı Köprüsü gibi ilçenin tarihi öneme sahip diğer noktalarına da dikkat çekildi.

Eğitim ve spor altyapısını değerlendirmek amacıyla da Atatürk Kültür Merkezi, MABEM ve MASMEK gibi eğitim kurumları ile gençlik ve spor tesisleri de detaylı olarak incelendi. Yapılan incelemelerle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu’nun turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarma ve ilçe genelindeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleme çalışmalarına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.