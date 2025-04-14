Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılının ilk çeyreğinde 14 bine yakın ağaç ve çiçek toprakla buluştu.

Yoğun bir çalışma dönemi geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, doğayı yeşillendirerek şehri güzelleştirmek amacıyla toplamda 160 adet ağaç dikimi yaptı. Ayrıca, 13 bin 183 adet çalı, 108 adet mevsimlik çiçek ve 170 adet gül dikimi gerçekleştirildi. Bakım faaliyetlerine de büyük önem veren müdürlük, 2 bin 166 adet ağaç ve form budaması ile 2 bin 476 metrekare alanda çalı budama işlemleri yaptı. Ayrıca, 47 bin 45 adet gül budaması, 97 adet kuru ağaç kesimi gerçekleştirilerek, yeşil alanların bakımı titizlikle sürdürüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehirdeki sosyal donatıların güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli ekipman montaj ve bakım çalışmaları da gerçekleştirdi. 1 adet oyun grubu ekipmanı montajı yapılırken, 15 adet oyun grubu ekipmanında tamirat yapıldı. 2 adet fitness aleti montajı ve 4 adet fitness aleti ekipman tamiratı da başarıyla tamamlandı. Ayrıca, 27 adet bank montajı ve 32 adet bank tamiratı yapılırken, 76 adet çöp kovası değişimi ve montajı yapıldı.

Müdürlük, şehri daha temiz ve düzenli hale getirmek hedefiyle 759 bin 371 metrekarelik geniş bir alanda çim biçme işlemi gerçekleştirerek, parklar, yeşil alanlar, mezarlıklar, kavşaklar, orta refüjler ve sokak aralarındaki temizlik ve düzenlemeleri sağladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanlarda kullanılacak bitkiler için serasında üretim yapmaya devam etti. Serada 25 bin adet çelik alınarak, kekik, biberiye, parsuk ağacı, mor salkım, Amerikan sarmaşığı gibi çeşitli bitkiler yetiştirildi ve 250 adet viyole ekim yapıldı.

Müdürlük, şehrin çeşitli bölgelerinde yabani ot temizliği, dikenlik alan temizliği ve sert zemin kazıma çalışmalarını da gerçekleştirdi. Ayrıca, 20 bin 559 adet ağaç dip bakımı, gül dip bakımı ve ağaç sürgün temizliği yapıldı.

Park yapımına yönelik olarak, 2 bin 340 metrekare alanda toprak tesviye ve taş döşemesi gibi çalışmalar gerçekleştirildi. 349 metre beton bordür ve panel çit döşenmesi, 261 metreküp toprak dolgusu ve beton döküm yapım çalışmaları yapılarak, şehirdeki yeşil alan altyapısı güçlendirildi.