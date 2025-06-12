Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Mahallesinde de geniş çaplı bir yol yenileme çalışmasına başladı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte 22 sokakta toplam 13 bin 500 metrekare parke taşı döşenmiş olacak.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Selvilitepe mahallelerinde yaptığı kapsamlı yol yenileme çalışmalarının ardından Mustafa Kemal Mahallesinde de geniş çaplı bir yol yenileme çalışmasına başladı. Mustafa Kemal Mahallesinin yıllardır süregelen yol sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan çalışma, iki etap halinde planlandı. İlk çalışmalar kapsamında zamanla deformasyona uğramış, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran Güzide ve Gülşen Sokakta mevcut yollar tamamen kaldırıldı. Çalışmaların birinci etabı; Özcan, Alper, Bircan, Şirvan, Elvan, Ürkmez, Karataş, Aktaş, Sakarya, İnci, Yeşilyol Sokakta mevcut yolların tamamen kaldırılmasıyla devam edecek. İkinci etapta ise Kısa, Köse, Meşale, Nar, Olgun, Söğüt, Tek, Uygun ve Yunus Sokakta aynı şekilde yol kaldırma ve hazırlık işlemleri gerçekleştirilecek.

Yol yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 13 bin 500 metrekare parke taşı döşenecek. Bunun yanı sıra 4 bin 500 metre bordür ve 500 metreküp beton kaldırım uygulaması yapılacak. Gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte Mustafa Kemal Mahalle sakinleri daha güvenli, konforlu ve estetik bir üstyapıya kavuşacak.

Son Sokakta (Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak) ilk etap tamamlandı

Uzun yıllar boyunca yol sorunlarının yaşandığı Son Sokak (Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak) üstyapı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Etaplar halinde yürütülen söz konusu çalışmada ilk etap tamamlanarak mahalle ve sokak sakinlerinin hizmetine sunuldu. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise yoğun kullanımdan dolayı bozulan eski kaplamaların kaldırma çalışmaları başladı. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise parke ve bordür taşı döşemesi yapılarak yollar yeni ve güvenli görünümüne kavuşmuş olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Mustafa Kemal Mahallemizin zamanla deformasyona uğramış yollarını uzun süredir gündemimizde tutuyorduk. Fen İşleri Müdürlüğümüzün hazırladığı plan doğrultusunda mahallemize girdik ve hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca Son Sokakta ilk etabımızı tamamladık, ikinci etaba geçtik. Planladığımız gibi ilerliyoruz ve en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak kentimizi çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.