Turgutlu İlçe Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla 'Minik Adımlarla Kadir Gecesine' adıyla çocuk yürüyüşü düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve aileleri anlamlı bir akşam yaşadı.

Programda çocuklar ve aileleri Cumhuriyet Anaokulu önünde bir araya geldi. Saat 19.45'te başlayan yürüyüşte minikler, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Kafeler Sokağı güzergahından yürüyerek Niyazi Bey Camii'ne kadar ilerledi.

Yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşurken, çocukların coşkusu etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Program, camide yapılan duaların ardından sona erdi.

Etkinlik hakkında konuşan Turgutlu Çocuk Kütüphanesi sorumlusu Sadettin Dursun, bu tür programların çocukların hem kültürel hem de manevi değerleri öğrenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmeleri ve Kadir Gecesi'nin anlamını küçük yaşlarda öğrenmeleri için bu yürüyüşü düzenledik. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti,' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklar ve aileleri için anlamlı ve unutulmaz bir akşam olarak hafızalarda yer aldı.