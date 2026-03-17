Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde eşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanırken, kurallara uymayan araç sürücülerine ise 1 milyon 5 bin 352 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde kentin muhtelif noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde 6 bin 399 şahıs, bin 718 araç sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 20 kişide yakalandı. Denetimde ruhsatsız 2 silah, 13 bıçak, 45 adet uyuşturucu madde, 2,2 gram uyuşturucu madde, 0,7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde ele geçirilen 13 bıçağın sahibi şahsa 48 bin 165 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine ise 1 milyon 5 bin 352 TL para cezası kesildiği belirtildi.