Manisa'nın Turgutlu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi dolayısıyla örnek bir dayanışmaya imza attı.

Hayırsever vatandaş, ilçedeki bir fırınla anlaşarak o gün satılacak tüm ekmek ve pidelerin ücretini önceden ödedi. Durumu sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar fırına gelerek ekmek ve pidelerini ücretsiz aldı.

Fırına gelen çok sayıda vatandaş, bu anlamlı davranış karşısında memnuniyetini dile getirirken, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever için dua etti.