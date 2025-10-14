Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planlanan bölgesel deprem tatbikatı başarıyla yapıldı.

Tatbikata Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Tatbikat kapsamında olabilecek bir afet durumunda kurumların koordinasyonunun güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve vatandaşların afet farkındalığının yükseltilmesi hedeflendi.

Turgutlu’da gerçekleştirilen bu tatbikat, afet anında kurumların hızlı ve etkili şekilde organize olabilmesinin önemine dikkat çekti.