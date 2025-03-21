Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluk alanı dahilinde çok yönlü çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Camilerin rutin olarak temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi huzuru en güzel şekilde yaşayabilmeleri için gerekli adımları atıyor. Bu doğrultuda Ramazan ayı dolayısıyla merkez ve kırsal mahallelerdeki camilere ekipmanlar aracılığıyla gül suyu kokusu sıkılıyor.

Çöp ve molozlar kaldırıldı

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler aynı zamanda çevre düzeni ve temizliğinin korunması adına çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yılancık Mevkisindeki boş arazi üzerine atılan çöp ve molozlar, Turgutlu Belediyesine ait iş makineleriyle kaldırıldı. Alanda kapsamlı bir temizlik çalışması da yapıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Çevre ve halk sağlığının korunması adına gerekli çalışmaları bir bir gerçekleştiriyoruz. Kentimize yakışmayan aynı zamanda insanların ve doğadaki canlıların sağlığı için tehlike oluşturan çöp ve molozların kaldırma ve temizlik işlemlerini yaptık. Ayrıca manevi huzurun çok daha fazla yaşandığı bugünlerde camilerimizdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızın yanında gül suyu uygulamamızı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.