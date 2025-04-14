Turgutlu Belediyesi tarafından Selvilitepe Mahallesinde yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte 12 sokakta toplam 8 bin 500 metrekare parke taşı döşenmiş olacak.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Selvilitepe Mahallesindeki ‘yol’ mesaisi devam ediyor. Hafta sonunda da çalışan ekipler; Barış Manço, Kumsal, Tomruk, İpek, Palamut, Kayalı, Filiz ve Elmas Sokakta yol kaldırma işlemini tamamladı. Bir yandan da parke döşemesinin yapıldığı söz konusu yenileme çalışması doğrultusunda Özselvili Sokakta parke döşemesi tamamlandı. Barış Manço Sokakta ise bordür taşı döşemesine başlandı.

Selvilitepe Mahallesinde, altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından 12 sokakta eş zamanlı olarak başlayan yol yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 8 bin 500 metrekare parke, 3 bin metre bordür taşı döşenecek. Kaldırımlara ise 350 metreküp beton uygulaması yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Selvilitepe Mahallemizde yolların hızlı ve kapsamlı bir şekilde yenilenmesi adına hizmetlerimizi mesai saati gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin yaşadıkları sorunları bir an önce çözmek ve yaşadıkları mağduriyeti etkin bir şekilde sona erdirmek için çalışmalar hazırladığımız plan ve programa uygun şekilde ilerliyor. Hemşehrilerimiz bu sürecin sonunda yeni, güvenli ve konforlu yolları kavuşmuş olacak" diye konuştu.