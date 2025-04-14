İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çıkarılan kanunun belediyelere yeni görevler getirdiğini belirterek, "Bunların yapılmaması halinde doğacak her hasar ve zarardan da başta sayın başkanlar ve meclis üyeleri olmak üzere ilgili birim amirlerinin de cezai sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden bu sorunu ortadan kaldıralım" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın’da Vali Nurtaç Arslan’ı ziyaret ederek, kamunun çeşitli kademelerinde görev yapan sorumlu ve temsilcilerle toplantı yaptı. Sokak hayvanları ve sokak güvenliği konusunun ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Yardımcısı Turan, değişen çağla birlikte siber suçlar, sentetik uyuşturucular ve sokak hayvanları gibi yeni sorunların da ortaya çıktığını belirtti. Turan, bakanlık olarak sokak güvenliği ve huzuru için tüm suçlarla mücada ettiklerini kaydetti. Sahipsiz sokak hayvanlarının da sorun olmaktan çıkması için ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Turan, "Bundan 9 ay önce Meclisimiz bu konuda yasalaşma ortaya koymuştur. Eski yıllarda sahipsiz sokak köpeklerini ‘tut yakala-kısırlaştır-sonra sal’ prensibi vardı. Şimdi ise yakalıyoruz, rehabilite, sonra ya barınakta ya da sahiplendiriyoruz. Bu prensibi hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızın güvenliğinin esas olması lazım. Sokaklarımızda huzur ve güvenlik olmazsa ciddi hata yapmış oluruz. Eğer bizim yaşlımız camiye giderken, kadınımız pazara giderken, öğrencimiz okula giderken endişe duyuyorsa bu bizim eksikliğimizdir. Endişenin nereden geldiği önemli değildir. Sokaktan, terörden, hayvandan gelsin hepsinin çözümü esastır" dedi.

Yeni kanunla birlikte belediyelere çok önemli görevler düştüğünü de hatırlatan Turan, uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Bekediyelere bütçelerinden binde 5 oranında ayrılması, bunun uygun yerlerde kullanılması, varsa barınakları büyütmek, yoksa yenisini yapmak gibi çok ciddi yeni görevler getirdi. Bunların yapılmaması halinde doğacak her hasar ve zarardan da başta sayın başkanlar ve meclis üyeleri olmak üzere ilgili birim amirlerinin de cezai sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden bu sorunu ortadan kaldıralım. Valiliğimiz öncülüğünde tüm birimlerimizin destek vermesiyle bu işi bölgemizin tüm illerinde çözelim istiyoruz. Kanun net, istisnasız şekilde uygulama görevimiz var. Ben bunu istemiyorum, geç uygularım, sonra uygularım tarzı hiç polemiğin tarafı değilim. Devlet çıkan yasayı uygulamakla görevlidir. Bunu uygulamakta kararlıyız. Tabii ki hayvanlarımıza zulmetmek, canlarımızın acısını yaşamak asla istemeyiz. Bizim dinimizde canlıya eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hayvanların yaşam hakkı kadar, insanlarımızın da yaşam hakkı var. Dolayısıyla hayvanın yaşayacağı yer Avrupa’da olduğu gibi ya barınak ya evler olacak. Sahipsiz hiçbir hayvanı istemiyoruz."

Hayvansever derneklerine çağrı

Turan, hayvansever dernek yöneticileri ve üyelerine de çağrıda bulunarak, "Bu süreçte hassas davranan vakıflarımız ve derneklerimiz var. Çalışmalar yapan tüm benzer derneklerimize omuz vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Turan, Bartın’da valilik koordinesinde işletilen 19 dönüm üzerindeki hayvan barınağına ek olarak 25 dönüm daha doğal yaşam alanı ekleneceğini, belediyeye ait 3 dönümlük barınak alanına ise 20 dönümlük daha doğal yaşam alanı ekleneceğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın-Amasra yolu Uğurlar köyünde bulunan ‘Bartın Sokak Gayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne de giderek, yeni yaplması planlanan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.