Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şehrim Benim Evim" bilgi yarışmasında Turgutlu Urganlı İmam Hatip Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı. Manisa genelinde 290 ortaokulun yarıştığı organizasyonda zirveye çıkan okul, il birinciliği unvanını kazanarak Turgutlu’ya büyük gurur yaşattı.

Yarışmaya Turgutlu ilçe birincisi olarak katılan Urganlı İmam Hatip Ortaokulu, yarı finalde Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerini geride bırakarak finale yükseldi. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Manisa Öğretmenevinde gerçekleşen büyük finalde ise Ahmetli, Soma ve Selendi ilçelerinin temsilcilerini eleyerek il birinciliğine ulaştı.

Finalde gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken öğrenciler, birincilik kupasını Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin elinden aldı. Geçtiğimiz yıl ilçe birincisi olarak başarı sinyalleri veren okul, bu yıl il birinciliğiyle başarısını taçlandırdı.

Turgutlu Urganlı İmam Hatip Ortaokulu, gösterdiği istikrarlı çıkış ve akademik başarısıyla hem Turgutlu’da hem de Manisa genelinde takdir topladı.