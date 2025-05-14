Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda sokakta yaşayan sahipsiz canlıların yaşam şartlarını iyileştirebilmek adına gerekli adımları da atıyor.

"Kalbimiz sokakta atıyor" anlayışıyla sokak hayvanlarının bakımı ve korunmasına yönelik önemli çalışma ve projeler hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi’nde genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Sokakta yaşayan can dostların çok daha iyi, sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarının amaçlandığı genişletme çalışmaları tamamlandığında sahipsiz canlar emin ellerde, şefkatle yaşamaya devam edecek.

Çevre ve halk sağlığının korunması için rutin çalışma ve uygulamalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kirlilik ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek; larva, sinek ve zararlı mikroorganizmaların oluşumunu engellemek amacıyla kireçleme işlemlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda Cumhuriyet ve Subaşı Mahalleleri ile Yeni Mahalledeki çöp konteynerleri ve çevresinde kireçleme çalışmaları tamamlandı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışlarının yapılacağı Hayvan Pazarı’nda kireçleme işlemlerine devam ediliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Vatandaşlarımızın ve kentimizin sağlığını ve temizliğini korumak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz kireçleme uygulamamızı havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Plan ve program doğrultusunda kireçleme işlemlerimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda sokakta yaşayan sahipsiz dostlarımıza yuva olan Geçici Hayvan Bakım Evi’nde yapılan genişletme çalışmasıyla onların daha iyi imkanlarda yaşamalarını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.