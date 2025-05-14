Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çelik Köprü Takımı, tarihi bir başarı elde ederek bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışmasında hem birincilik hem de estetik ödülü aldı.

Danışmanlıklarını Doç. Dr. Elif Ağcakoca ve Doç. Dr. Zeynep Yaman’ın yaptığı ekip, takım kaptanı Deniz Çolak öncülüğünde Boran Gültekin, Berat Emre Altun, Mahmut Düzcan ve Denizhan Çetinok’tan oluştu. Zorlu değerlendirme sürecinde özgün tasarımları ve teknik yeterlilikleriyle öne çıkan ekip, jüri üyelerinin büyük takdirini kazandı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, elde edilen başarıyla ilgili olarak takımı ve akademik danışmanları tebrik etti. Rektör Al, "Sakarya Üniversitesi Çelik Köprü Takımı, kazandığı bu ödüllerle yalnızca üniversitemizi gururlandırmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil ederek genç mühendis adaylarına da ilham kaynağı oldu" dedi.