Yangının çıktığı esnada evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çok sayıda ahşap evinde bulunduğu bölgede ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın kısa sürede büyüyüp tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Nuray K.’ya ait evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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