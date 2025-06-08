SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 30 yaşındaki adam, kasksız şekilde kullandığı motosikletin devrilmesi neticesinde yerde savruldu. Başını asfalt zemine çarpan sürücü ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. C.K. (30) idaresindeki 54 ACD 477 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kask takmayan sürücü, savrularak başını sert şekilde asfalt zemine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.K.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. C.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin savrularak devrilmesi ve kask takmadığı görülen sürücünün sert şekilde yere çarpması yer alıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.