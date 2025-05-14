Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kütüphanede Kuşak Buluşmaları" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, gençlerle hedefleri üzerine sohbet etti ve eğitime yönelik projeleri anlattı.

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nde düzenlenen programda Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Sandıkçı, gençlerin sorularını yanıtladı. Belediye başkanlığı ve yerel yönetimlerle ilgili merak edilen konuları açıklayan Sandıkçı, öğrencilik yıllarından anılar da paylaşarak keyifli anlar yaşanmasına vesile oldu.

Gençlerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek not alan Başkan Sandıkçı, eğitim alanındaki yeni projelere ilişkin bilgi verdi. Eğitime yönelik projelerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitimde Öncü Şehir Canik vizyonuyla ilçemizde bilimden teknolojiye, spordan sanata kadar birçok alanda ilk olan projelere imza attık. Öğrencilerimiz için seferberiz. Vatan ve millet sevgisiyle donanmış, yeteneklerinin farkında olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi her alanda ileriye taşıyacaktır" dedi.