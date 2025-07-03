Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla kenti güzelleştirmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmalarla yaşam alanlarını güzelleştirmeyi sürdürüyor. Çocuk oyun alanlarından yeşil alanlara, okullardan camilere kadar pek çok noktada tamamlanan yenileme ve bakım işleri, Turgutlu’nun daha renkli ve ferah bir şehir olmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatepe Tesislerinde, Gazi Ömer Seyhan Sokakta, Irmak Sokakta ve Şehit Hakan Uykan Parkı’nda yer alan çocuk oyun gruplarının boyama çalışmalarını tamamladı. Gar Parkı’ında çitler boyanarak daha estetik bir görünüm kazandırıldı. Özenç Sokak’taki yeşil alanların korunması için çit döşeme işlemleri ekiplerce yapıldı. Şehitler Parkı’nda yapılan fayans döşeme ve havuz tadilatı sayesinde parkın kullanımı ve görünümü iyileştirildi. Çıkrıkçı Merkez Cami ve Musacalı Cami’nin boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca kent genelinde yürütülen çiçek dikimi çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kapsamlı boyama işlerine ve Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda iç ve dış cephe boyama çalışmalarına devam ediyor. Dalbahçe İlkokulunda ise duvar figür çizimleri gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışıyor. Çocuklarımızın oyun alanlarını, okullarımızı, parklarımızı, camilerimizi ve yeşil alanlarımızı daha güzel ve kullanışlı hale getirmek için emek veriyoruz. Kentimiz için verdikleri emekten dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.