Denizli’de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası’nda Türdü 100. Yıl Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı büyük bir başarıya imza atarak grup şampiyonu oldu.

Müsabakalarda üstün performans sergileyen takım, elde ettiği şampiyonlukla 28-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Bilecik’te gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’yı temsil etmeye hak kazandı.

Türdü 100. Yıl Ortaokulu’nun başarılı sporcuları, antrenörlerinin rehberliğinde gösterdikleri özverili çalışma ve azimle bu önemli başarıya ulaşırken, okul yönetimi ve velilerden de büyük destek gördü.