Tunuslu akademisyenler, Dünya Bankası projesi çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret ederek ortak projeler ve iş birliği fırsatları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Tunus’un Rades Yüksek Teknolojik Araştırmalar Enstitüsünden (Higher Institute of Technological Studies of Rades) altı akademisyen Dünya Bankası Projesi çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni (ÇAKÜ) ziyaret etti. Tunuslu akademisyenler, ziyaretlerinin ilk durağında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile bir araya gelerek ‘Creation of a Skills Center in Commerce Retail and Distribution’ isimli projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. İki üniversite arasındaki güçlü bağ sebebiyle Çankırı Karatekin Üniversitesini tercih ettiklerini belirten Tunuslu akademisyenler, daha yüksek bütçeli ve prestijli projeler geliştirmek amacıyla ÇAKÜ ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ise özellikle Kuzey Afrika ülkeleri olan Tunus ve Fas’a önem verdiklerini belirterek, yeni iş birlikleri ve projeler için her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Proje çerçevesinde, Tunuslu akademisyenler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde akademisyenler ve öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, Mühendislik Fakültesini ziyaret ederek fakülte yönetimi ile görüşmeler yapan heyet, üniversitenin laboratuvarlarını ve diğer tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.