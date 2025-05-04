Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından kampüse üç adet elektikli araç şarj istasyonu kuruldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü’ne kurulan 3 adet elektrikli araç şarj istasyonu hizmete açıldı. Biri Rektörlük binası önünde, diğeri ise halı saha çevresinde konumlandırılan şarj istasyonları, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacak şekilde yapılandırıldı. İstasyonlar, üniversite personeli ve öğrencilerinin erişimine açık olacak şekilde planlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, kampüs yaşamının yenilebilir enerji ile kolaylaştığını belirterek şarj istasyonlarının hayırlı olmasını diledi.