Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde açılan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde hastaların tedavileri için il dışına gitmelerine gerek kalmadığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, sadece Çankırı’dan değil komşu illerden de hasta kabul ettiklerini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, (ÇAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde açılan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölge halkının hizmetine sunuldu. Merkezin açılmasıyla birlikte hastaların tedavi için il dışına gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, sadece Çankırı’dan değil, Kastamonu, Karabük ve Çorum gibi çevre illerden de hasta kabul ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Çiftçi, modern görüntüleme üniteleri, laboratuvar altyapısı ve uzman akademik kadrosu ile merkezin önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayarak, "Merkezimiz hem bilimsel araştırmalar hem de ileri düzey tedavi hizmetleriyle bölgeye değer katıyor" dedi.

"Açılan bu merkez ile vatandaşlarımız, diş tedavileri için artık il dışına gitmiyor"

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bölgeye değer kattığını söyleyen Prof. Dr. Çitçi, "Diş Hekimliği Fakültemizde Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi’ni açmış bulunmaktayız. Açmış olduğumu merkez ile Çankırı’daki ağız ve diş sağlığı noktasında birçok hastanın değişik illere gidip tedavi olması noktasındaki sıkıntılarını çözüm olacak şekilde yeni bir yapılanmaya girmiş bulunmaktayız. Görüntüleme merkezlerimiz, laboratuvarlarımız ve bilimsel araştırmalarımız ile merkezimiz ciddi manada çalışma göstermekte. Özellikle, Türkiye’nin çok iyi üniversitelerinden gelen, alanında uzman hocalarımızın da ciddi manada katkı sağladığı merkezimiz, Diş Hekimliği Fakültesi’nde geleceğin diş hekimlerini ve ağız ve diş sağlığı konusunda yetişecek uzmanları burada bilimsel manada yetiştirmiş bulunmaktayız. Ağız ve diş sağlığı noktasında birçok ileri merkezde ne yapılıyorsa, aynısını yapma adına ciddi desteklerimiz söz konusu. Özellikle Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Çorum’dan da merkezimizin yoğun hasta aldığını da yapmış olduğumuz istatistikler ile teyit ettik. Dolayısıyla üretilen bilginin ve hizmetin muhatabı olan insanların memnuniyet düzeyi de aslında haz kaynağı. Üniversitemiz bu noktada ağız ve diş sağlığı merkezini her gün güçlenerek ilgili kişilere ulaşıyor ve ulaştırma gayretinde oluyor. Özellikle, merkezimize gelen hastalarımızın sorunlarına çare bulabilmek bizim için gurur kaynağı olmakta. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı ile birlikte büyüyen ve güçlenen, başta Çankırı olmak üzere bölge insanımıza katkı sağlayan bir üniversite misyonunu da yerine getirmiş bulunmaktadır. Merkezimiz açıldığında insanlar üzerinde ciddi bir heyecan olduğuna şahit olduk. Özellikle Çankırı’da birçok hastamızın değişik illere sevkini tespit etmiştik. Bu doğrultuda özellikle görüntüleme merkezinin olmayışı noktasında hastalarımız hem maddi hem de manevi olarak bize ifade ettiler. Dolayısıyla üniversitemizin imkanları kullanarak ilk önce merkezimizi kurduk ve güçlü bir görüntüleme merkezi ile talepleri karşılama noktasında da önemli bir adım attık. Açılan bu merkez ile vatandaşlarımız, diş tedavileri için artık il dışına gitmiyor. Özellikle Türkiye’nin sağlık ve sosyal politikalarına da ciddi manada katkılar sunmaktayız. Biz, inanıyoruz ki insanımız, her şeyin en iyisine, en güzeline layık" diye konuştu.