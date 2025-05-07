Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Çankırı’da 1 yılda 2 bin 594 adet trafik kazası meydana geldiği, kazalarda bin 414 kişi yaralandığı ve 34 kişinin öldüğü kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da 2024 yılında toplam 2 bin 594 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 769 adedi maddi hasarlı, 825 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. 825 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 17 kişi kaza yerinde, 17 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.