Gaziantep'te tünelde düğün konvoyu ve kutlaması yapan 4 araca 720 bin TL para cezası uygulanarak araçlar 120 gün trafikten men edildi. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine de 120 gün el konuldu.

Olay, Şahinbey ilçesi 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisindeki 7 araç, yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyu ve kutlaması yaptı. O anları ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçlar için çalışma başlattı.

Araçlara ve sürücülere rekor ceza

Yapılan çalışmalar neticesinde, plakası tespit edilen 7 aracın 4'üne 'Tünel İçerisinde Diğer Araçların Geçişini Zorlaştıracak Şekilde Konvoy Yapmak' kuralını ihlalinden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 720 bin TL para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu.

Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.