Tunceli’de ilk kez Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) eğitimi düzenlendi.

Tunceli’de ilk kez, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, travma olgularında sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen deneyimli eğitmenlerin katkıları ve Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan eğitmenlerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Acil Sağlık Hizmetlerinde aktif olarak görev yapan sağlık personeline yönelik planlandı. İlk etapta belirlenen bir grup personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programın, ilerleyen dönemlerde Tunceli genelinde görev yapan tüm acil sağlık hizmetleri personeline verilmesi planlanıyor. 4 gün süren eğitim, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standart müfredata uygun olarak yürütüldü. Eğitim programı; teorik dersler, uygulamalı istasyon çalışmaları, vaka simülasyonları ve sınav oturumlarından oluştu.

Eğitimle, travmaya bağlı acil durumlara daha etkili, sistematik ve güvenli müdahale yapılabilmesinin hedeflendiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, "Sertifika almaya hak kazanan tüm sağlık çalışanlarımızı içtenlikle tebrik eder, eğitim sürecine değerli katkılarda bulunan tüm eğitmenlerimize özverili emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. TİLYAD eğitimi, özellikle travma gibi zamanla yarış gerektiren durumlarda, sağlık çalışanlarının bilimsel ve standart yaklaşımlarla hareket edebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Olay yerinden başlayarak hastaneye ulaşıncaya dek geçen tüm kritik aşamalarda doğru değerlendirme, uygun müdahale ve ekip koordinasyonu hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim sayesinde, sağlık çalışanlarının travma yönetimi konusundaki donanımları artırılarak hasta güvenliği ve yaşam şansı yükseltilmiş olacaktır. Müdürlüğümüz, bundan sonraki süreçte de benzer eğitim ve gelişim faaliyetlerine öncülük etmeye devam edecektir. TİLYAD eğitiminin ilimizde ilk kez düzenlenmiş olması, Tunceli’nin sağlık hizmetlerindeki kalite ve nitelik artışı için önemli bir adımı temsil etmektedir" dedi.