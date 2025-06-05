Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede küçükbaş kurban kesimi için belirlenen 9 noktayı duyurdu. Bu yıl da vatandaşların hijyenik ve güvenli şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm önlemler alındı.

İlçedeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Merkezefendi Belediyesi tarafından küçükbaş kurban kesim yerlerinin yapılacağı yerler açıklandı. 9 noktadan oluşan kesim yerlerinde büyükbaş hayvan kesimi yapılmayacak. Kesim alanlarında hijyen ve güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulacak. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban kesim işlemlerini güvenli ve hijyenik bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için görev alacak. Kesim işlemlerinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, alanlarda detaylı temizlik işlemlerini gerçekleştirecek.

Belirlenen küçükbaş kurban kesim yerleri

Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Babadağ TOKİ Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendi.